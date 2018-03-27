NYT узнало подробности договоренностей стран ЕС о высылке российских дипломатов

Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель обсудили тактику дальнейших шагов на совместном ужине

Великобритания смогла убедить участников саммита Евросоюза выслать российских дипломатов, заручившись поддержкой лидеров Германии и Франции на отдельной трехсторонней встрече в Брюсселе, пишет New York Times.

По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон предложил сделать официальное заявление на этот счет именно 26 марта.

Отмечается, что британский премьер Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили тактику дальнейших шагов на совместном ужине.

Во время него Мэй предоставила данные британской разведки, которая доказывает причастность России к отравлению российского разведчика Сергея Скрипаля.

К утру 23 марта главы государств и правительств ЕС согласились с доводами Британии, Франции и Германии.

Макрон предложил всем участникам саммита в Брюсселе разъехаться, чтобы определиться конкретно о выдворении российских дипломатов в понедельник.

"Давайте сделаем это в понедельник в 15:00", - привел слова Макрона один из источников издания.

Окончательное решение было принято утром 26 марта на встрече ЕС на уровне послов в Брюсселе. Текст заявления был подготовлен для главы Евросовета Дональда Туска.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.