NYT рассказала новые подробности убийства Хашукджи: на записях упоминается "босс" убийц 

Убийцы оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в отчете руководству упомянули о некоем боссе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

На записях, имеющихся в распоряжении разведок Турции и США, один из членов команды убийц попросил своего руководителя передать "вашему боссу", что "дело сделано". Источники предполагают, что "боссом" является наследный принц Мохаммедом бин Салман.

Турецкая разведка также считает, что член спецотряда разговаривал с одним из помощников саудовского принца. Однако, турецкие официальные лица и американская разведка заявили, что записи не доказывают причастность садовского кронпринца к убийству Хашукджи.

Саудовская Аравия отрицает, что наследный принц не имел отношения к убийству оппозиционнго журналиста.