Россия пыталась захватить Киев за 18 часов. NYT опубликовала детальный план движения оккупантов 24 февраля 18 декабря, 12:23 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Появился подробный план движения армии Российской Федерации на Киев, предоставленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины газете The New York Times. Документ свидетельствует, что первой колонной в Киев 24 февраля отправлялись бойцы российских подразделений ОМОН и СОБР.

По словам военного РФ, дислоцировавшегося в Беларуси, он узнал о начале войны всего за час до того, как его подразделение начало марш.

Командование оккупационной армии сообщило русским солдатам о том, что им нужно идти в наступление, за считанные часы до его начала.

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По словам ефрейтора Никиты Чибрина, 23 февраля он со своим подразделением праздновал день защитника в лагере, закусывая подаренными на этот счет конфетами, когда подошел их командир.

«Завтра вы едете в Украину выбить некоторое дерьмо», — сказал им командир. Дальнейших объяснений русские военные не получили.

Перед рассветом 24 февраля военный РФ с товарищами погрузился в гусеничный бронетранспортер. По его словам, у них не было никаких инструкций и понимания, куда они направляются.

Первые машины в его колонне должны были выйти из Беларуси и прибыть на окраины Киева ориентировочно в 14:55 даже быстрее, чем сказали российскому бойцу. Однако колонна сразу увязла, только на пересечение границы с Украиной пришлось потратить более суток.

Но ситуация для россиян только усугублялась. Бортовой журнал изо дня в день фиксировал:

задержки,

украинские атаки,

сотни раненых и погибших солдат и уничтоженных машин.

Российское военное расписание с детальным расписанием движения ПВС, которые должны были покинуть Беларусь и прибыть на окраины Киева / Фото: ГУР

Эти документы просмотрели три независимых военных аналитика и признали их подлинными.

Приказы одной из части танкового полка РФ предусматривали возможное сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины. В РФ запланирован почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с РФ до точки у реки Днепр, которая составляет около 402 км.

По плану командования РФ, подразделение должно было окопаться примерно через два часа езды в Киев и блокировать ВСУ, которые будут продвигаться с юга и востока.

Документ, изъятый в 26-м танковом полку с подробным описанием планов вторжения, издан 23 февраля 2022 года. / Фото: ГУР

В этом же материале-расследовании The New York Times говорится, что российский диктатор Владимир Путин с первых дней вторжения в частных разговорах признавал: война пошла не по плану, а украинцы оказались «жестче», чем ему говорили. По данным одного из членов НАТО, российский диктатор готов согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военных.