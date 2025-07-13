Журналистка NYT поехала в Курскую область с кадыровцами и написала о «вторжении Украины в РФ». В Киеве назвали это «глупейшим решением»

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал появление в The New York Times статьи Нанны Гайтман, в начале которой отмечается, что она провела шесть дней в Курской области России, где ее время от времени сопровождали представители российского подразделения Ахмат, состоящего из кадыровцев.

«New York Times подумала, что разумно писать вместе с российскими военными преступниками, что было глупейшим решением. Это не баланс и не „другая сторона истории“. Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции уровня Дюранти возвращаются в NYT», — заявил Тихий на своей странице в соцсети X, сославшись на пост журналиста Голоса Америки Остапа Ярыша.

Ярыш, комментируя эту статью NYT, подчеркнул, что Ахмат известен своими военными преступлениями, включая пытки, казни мирных жителей, мародерство и участие в фильтрационных операциях. Он добавил, что Кремль также активно использует это подразделение для пропаганды.

Статья называется Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию. В ней утверждается, что Украина превратила «уголок России» в поле боя, а мирные жители оказались в ловушке. Авторка заявляет, что разрушения на Курщине подогрели гнев в общине как против российских властей, так и против Украины и ее западных союзников.

В статье отмечается, что большие части территории Украины остаются под контролем России, но не упоминается о разрушениях и убийствах гражданских на оккупированных Россией территориях и о том, что украинская операция на Курщине стала ответом на годы неспровоцированной жестокой войны РФ против Украины.

Часть статьи также посвящена рассказам бойцов Ахмата о том, как они прошли к Судже по трубе газопровода и потом лечились от отравления.

Авторка статьи Нанна Гейтман выросла в Германии, но живет в Москве, ее отец — немец, а мать — россиянка. В 2022 году газета NYT опубликовала итоги года в фотографиях, куда среди прочих попало фото российского мобилизованного, который прощается с женой возле военкомата, авторства Гейтман. Это фото также вошло в подборку NYT в Instagram, вызвав возмущение украинцев.