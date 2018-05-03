NYT написала, что ГПУ заморозила расследования дел Манафорта, чтобы не злить Трампа. В Украине говорят, что это недоразумение

2 мая американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится о том, что в Украине расследование деятельности Пола Манафорта, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа, отправили в долгий ящик, чтобы не раздражать действующего президента США.

В Генпрокуратуре оперативно отреагировали на эту публикацию, заверив, что никаких оснований для таких выводов нет. НВ рассказывает, чем объясняют свое мнение американские журналисты и как оправдываются украинские чиновники.

О чем идет речь в статье NYT

NYT связывает то, что генпрокурор Юрий Луценко заморозил расследования в отношении Пола Манафорта с боязнью украинских чиновников оскорбить Дональда Трампа, так как украинское правительство "остро осознает отвращение Трампа к расследованию спецпрокурора Мюллера о возможном сговоре между Россией и руководителями его кампании".

Издание подчеркивает, что антикоррупционный прокурор принял решение о приостановлении расследования в деликатный момент для Украины, так как администрация Трампа как раз принимала решение о продаже Украине противотанковых ракет Javelin. 2 марта Пентагон объявил об одобрении продажи 210 ракет и 35 пусковых установок, а в начале апреля поступил приказ приостановить расследования в отношении Манафорта. Хотя апрельский приказ был не о закрытии дел, он запретил прокурору Сергею Горбатюку выдавать ордеры на получение доказательств или опрос свидетелей.

NYT ссылается на украинского парламентария Владимира Арьева, который "с готовностью признал, что намерение в Киеве состояло в том, чтобы отправить расследование деятельности Манафорта в долгий ящик".

"Любым возможным способом мы будем избегать раздражать ведущих американских чиновников. Мы не должны портить отношения с администрацией", - цитирует Арьева издание.

В статье отмечается, что за два месяца до того, как правительство Украины заморозило расследование дел, касающихся деятельности Манафорта, Горбатюк обратился в офис спецпрокурора Мюллера с предложением о сотрудничестве путем обмена доказательствами и выводами. По словам Горбатюка, он отправил письмо в январе и ответа не получил, но сейчас это предложение стало спорным, так как он потерял полномочия, необходимые для расследования.

Еще один поступок украинских правоохранительных органов, который, по мнению американских журналистов, выглядит как препятствование расследованию Мюллера - это то, что они позволили уехать в Россию потенциальному свидетелю возможного сговора между руководителями кампании Трампа и РФ Константину Килимнику. Из-за этого Килимника теперь невозможно допросить. Офис спецпрокурора Мюллера считает, что Килимник, который был офис-менеджером Манафорта в Киеве, связан с российской разведкой. Килимник находился под следствием в Украине по подозрению в шпионаже, но ему так и не предъявили обвинений, пока он не покинул страну. Во время президентской кампании в США в 2016 году Килимник дважды встречался с Манафортом.

NYT приводит также комментарий Давида Сакварелидзе, бывшего заместителя генпрокурора, который сейчас находится в оппозиции к властям. По мнению последнего, вряд ли украинский генпрокурор координировал с кем-то в США решение о приостановлении расследований в отношении Манафорта ради того, чтобы Украина получила американские ракеты. Сакварелидзе считает, что украинские политики сами пришли к выводу, что любая помощь в юридическом преследовании Манафорта может привести к гневу Трампа.

Американские журналисты также упоминают еще одного украинского парламентария Андрея Деркача, который инициировал расследование утечек в СМИ информации о делах Манафорта из украинских правоохранительных органов, утверждая, что это ставит под угрозу жизненно важную американскую помощь Украине. Он открыто выступал против любого оказания помощи расследованию спецпрокурора Мюллера со стороны Украины. По словам Деркача, Украина будет серьезно рисковать, если поможет в том, что он назвал политизированным расследованием в Соединенных Штатах, добавив, что в Украине "все боятся этого дела".

Ответ Генпрокуратуры и Арьева

После выхода статьи заместитель генпрокурора Евгений Енин в тот же день прокомментировал ее на своей странице в Facebook.

Он заявил, что надеется, что речь идет "о банальной ошибке в переводе" и заверил, что о каких-либо проблемах в сотрудничестве ГПУ с "американскими коллегами" речи не идет.

Чиновник отметил, что "в рамках уголовных производств, упомянутых в статье", США вернули в Украину более $600 тысяч.

"Никаких "запретов" выполнять запросы о международно-правовой помощи из США не существует в природе!", - подчеркнул Енин. Он добавил, что ни ФБР, ни спецпрокурор Мюллер с такими запросами в связи с делом Манафорта не обращались.

3 мая агентство Reuters опубликовало комментарий генпрокурора Украины Юрия Луценко, который объяснил задержку в расследовании дел, касающихся Пола Манафорта, тем, что Украина ждет завершения расследования дел по Манафорту следователями ФБР и не может завершить свое расследование без их результатов. По словам Луценко, ФБР сообщило о начале своего расследования еще осенью.

"Я собираюсь вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе, которая займется расследованием", - добавил он.

В свою очередь, нардеп Владимир Арьев заявил на своей странице в Facebook, что журналисты NYT "выдернули его комментарий из контекста".

Он подтвердил, что журналист Эндрю Крамер спросил его, знает ли он что-то о том, что в Украине остановлено расследование в отношении Манафорта, и известно ли ему, обращалась ли к украинским правоохранителям американская сторона.

Арьев также приводит свой ответ, который, по его словам, "буквально" был такой: "Мне точно неизвестно, обращались ли американские коллеги к украинским. Могу предположить, что из-за имеющейся в стране ситуации Украина избегает всех моментов, которые могут раздражать американскую администрацию, но если американские следователи обратятся к украинским, то украинская сторона сделает все необходимое в соответствии с существующими двусторонними соглашениями". Депутат добавил, что в случае цитирования настаивал "на неразрывности фразы".

Арьев также написал, что выразил еще одну мысль в такой форме: "Не исключено, что дело Манафорта могло оказаться в долгом ящике, но главным образом потому, что у нас просто не хватает следователей, которые могли бы качественно справиться с делами такого уровня сложности".

По словам украинского депутата, он обратился в NYT через журналистку, которая принимала участие в подготовке материала, с просьбой скорректировать первую цитату.

"Получил ответ, что газета сократила ее. Вот и все", - подытожил нардеп.

В Украине расследуют четыре дела, в которых фигурирует Манафорт. Первое касается консультаций для экс-президента Виктора Януковича и его Партии регионов, а также их оплаты. Второе - бывшего главы комитета Верховной Рады по внешним связям Виталия Калюжного, который подписал 9 из 22 приказов партии о выплате $12,5 млн предназначенных Манафорту. Два других дела касаются юридической компании Skadden Arps. Она с участием Манафорта составила доклад о доказательствах "вины" главного политического соперника Януковича Юлии Тимошенко.