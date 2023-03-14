В Кремле ответили на вероятные планы открыть против России дела в Гааге. Говорят, не признают юрисдикцию МУС 14 марта, 12:30 Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник, 14 марта, пишет пропагандистское российское агентство ТАСС.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — заявил Песков, комментируя данные о том, что МКС хочет открыть дела против России из-за военных преступлений против Украины.

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Накануне об этом сообщила NYT. По данным газеты, первыми делами станут похищения россиянами украинских детей, чтобы «перевоспитать» их в лагерях РФ, а также умышленные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Кроме того, газета сообщила, что МКС потребует выдачи ордеров на арест для нескольких человек.