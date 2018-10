NYT: Британская разведка получила от Скрипаля компромат на секретаря Совбеза РФ Патрушева

Разведывательные службы Великобритании получили от экс-агента Сергея Скрипаля секретную информацию о коррупционных схемах 1990-х годов, с участием главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева, пишет The New York Times.

Об этом Скрипаль сообщил в 2017 году во время интервью с журналистом ВВС Марком Урбаном.

Фрагменты разговора со Скрипалем приведены в книге Урбана Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона (The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy), которая в ближайшее время выйдет в печать.

По словам Скрипаля, информация о коррупции на самом высшем уровне строго засекречена. Офицер ВМС РФ, который вместе с ним работал в российской военной разведке, был пойман во время передачи информации западным спецслужбам.

Скрипаль добавил, что этот человек был найден мертвым в 2004 году, по-видимому, его задушили в военном госпитале после допроса российскими спецслужбами.

Официальное расследование назвало это самоубийством, но его несколько пальцев были отрезаны, что очевидно, свидетельствовало об обратном, как тайное послание российских спецслужб.

Британская разведка считает, что Скрипаль избежал той же участи лишь потому, что во время российских допросов он не упомянул сеть коррупции, ведущую к Патрушеву.

4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Врачам удалось стабилизировать их состояние и через несколько месяцев они были выписаны из больницы.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

На российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.

По данным СМИ, Чепига участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и по захвату Крыма.