Нынешний состав Совбеза ООН не соответствует мировой действительности - послы Франции и Германии Сегодня, 12:10 15 Цей матеріал також доступний українською EPA Франция и Германия выступают за реформу Совбеза ООН EPA

Франция и Германия настаивают на реформе Совета Безопасности ООН для того, чтобы орган отвечал изменениям, которые произошли на мировой арене после Второй мировой войны.

Посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон в интервью Европейской правде заявили, что нынешний состав Совбеза ООН "вообще не соответствует мировой действительности".



"И речь идет не только о Германии. Другой пример - Япония. Совбез ООН был создан после Второй мировой как собрание стран-победителей, но война осталась в прошлом. Мир разительно изменился. Пришло время обновить систему, отразить новую реальность, добавив Совбеза и легитимности, и эффективности", - отметил посол Райхель.

Берлин и Париж выступают за то, чтобы Совбез пополнили новые постоянные члены, среди которых - Германия и Япония.

"А еще сейчас постоянные члены Совбеза - это только страны северного полушария. Огромная часть земного шара среди них просто не представлена. Поэтому речь идет не только о Германии или Японии, которые считают, что их вес позволяет претендовать на особую роль в Совбезе - но и о многих других странах", - сказала посол Дюмон.

При этом дипломаты отметили, тогда как ни один из членов Совбеза ООН не исключает необходимость реформы, согласия в деталях между участниками относительно изменений пока нет.