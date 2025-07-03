«Больше, чем из-за сбитого самолета». Эксперт назвал обострение отношений России и Азербайджана беспрецедентным

Похороны братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые умерли во время задержания российскими силовиками в Екатеринбурге (Фото: Reuters TV/via REUTERS)

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в интервью Radio NV обратил внимание на то, что отношения России и Азербайджана после задержания 50 азербайджанцев в Екатеринбурге обострились даже сильнее, чем после того, как Россия сбила пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний.

«Беспрецедентное обострение, сейчас значительно большее напряжение [между РФ и Азербайджаном], чем после сбития самолета Азербайджанских авиалиний над Грозным. Сейчас страсти, где задето достоинство, чувства азербайджанцев и властной верхушки, самого президента Азербайджана. Такого еще не было», — заявил Данилов в эфире Radio NV.

Реклама

Эксперт назвал несколько версий того, почему в Екатеринбурге произошло массовое задержание азербайджанцев.

Читайте также: Что происходит между Россией и Азербайджаном

«Довольно часто азербайджанские публицисты, эксперты говорят, что это общероссийский тренд на поиск виновных инородцев, что в момент, когда империя вступает в кризисный период, надо найти, на кого канализировать гнев. Один из вариантов, что нашли азербайджанцев, которые видимы, которые являются местными авторитетами, на которых легко и просто канализировать недовольство», — рассказал Данилов.

Он отметил, что такой вывод легко сделать, почитав российские паблики, где часто присутствует «ксенофобский акцент» на мигрантах, которых называют «черными» и которые якобы «диктуют условия России».

Эксперт также высказал мнение, что Россия спланировала этот конфликт, добавив, что его причиной может быть также передел бизнеса.

«Но по характеру самого задержания, по последующей реакции, по тому, что потом происходило в других местах, мне представляется, что это часть спланированной кампании — или для того, чтобы поддержать уровень ксенофобии, или для того, чтобы нанести удар по Азербайджану», — сказал Данилов.

Он не исключил, что у российских силовиков могло быть несколько мотивов, которые сочетались.

Эксперт предположил, что Россия может быть недовольна заключением мира между Азербайджаном и Арменией без ее участия и «статусом, который сейчас приобрел Азербайджан и после выигранной Карабахской войны, восстановления территориальной целостности, и после иранской операции».

Конфликт между Россией и Азербайджаном — главное

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых «жестоко убили» силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве отметили, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что Бакинское отделение информационного агентства Russia Today продолжает работать на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.

1 июля в российском Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Вместе с Шихлинским задержали и его сына, которого впоследствии отпустили. Во время задержания силовики разбили окно его автомобиля, вытащили Шихлинского силой и надели на него наручники.

В то же время в Воронеже силовики пришли домой к еще одному уроженцу Азербайджана — бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в области.

