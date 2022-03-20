«Кто больше вопит, тот и сделал». Эксперт о минировании Россией Черного моря и какие шаги следует предпринять 20 марта, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Российские военные корабли (фото иллюстративный) (Фото:Getty Images)

Ситуация c минированием акватории Черного моря требует привлечь страны НАТО, имеющие выход к нему для защиты исключительных экономических зон на воде, в том числе Украины, заявил в эфире Радио НВ руководитель Института стратегических черноморских исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

«Это самая тревожная информация. Это событие, так часто бывает, открывает для Украины новые возможности. Что я имею в виду? Во-первых, я не хочу обсуждать и фантазировать российский ли это фейк, или нет. Я думаю, что здесь Россия действует по тому принципу, что кто больше всего вопит „Держи вора“, тот и украл, то есть Российская Федерация. И они проболтались. Кто может посчитать мины, сорвавшиеся с якорей и дрейфующие по Черному морю в штормовую погоду? А они их посчитали – 420 и типы. То есть сами они и сбросили 420 мин, если это не фейк. Это может быть и он, направленный на то, чтобы остановить морской трафик в Черном море», — сказал эксперт.

Видео дня

Он также добавил, что прибрежные государства в регионе не только Украина и Россия, еще три страны члены НАТО — Болгария, Румыния и Турция. И это непосредственно их касается, ведь все, что плавает по морской поверхностью в шторм может занести куда угодно.

«Но что я имею здесь в виду? Нам нужно использовать эту возможность для чего. Мины нужно обезвреживать, для этого есть специальные корабли, минно-тральные тральщики, такие корабли есть и в ВМС Болгарии, Румынии, Турции. То есть, нужно инициировать создание международной минно-тральной группы, обращаться к нашим соседям с НАТО, чтобы они обращались к руководству альянса. Дело в том, что у НАТО есть постоянная военно-морская минно-тральная группа в Средиземном море, там 5-6 тральщиков всегда по принципу ротации», - отметил Клименко.

В сообщении на Facebook позже, Клименко эксперт добавил, что нужно начинать операцию по разминированию, с поиска мин в Черном море. Главный редактор BlackSeaNews также акцентировал внимание на важном пункте: в море территориальные воды — это 12 миль от берега, а дальше это не нейтральные воды из-за небольшого размера Черного моря. Далее – исключительные экономические зоны и каждая страна несет ответственность за безопасность в них. То есть у этих стран есть все основания делать то, что предложил эксперт.

Морской порт Сочи 18 марта направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе «подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море».

20 марта - 25-й день полномасштабной войны с РФ. За эти дни в Украине погибли уже 115 детей.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что переговоры украинской и российской делегаций могут затянуться.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают нести большие потери в личном составе вследствие ударов украинских военных. Поэтому в РФ могут изменить законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.