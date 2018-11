Нужно вести себя справедливо: Трамп заявил, что союзники должны платить США или защищаться сами

Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны платить США за военную защиту.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Настало время, когда эти очень богатые страны или будут платить Соединенным Штатам за масштабную военную защиту или будут защищать себя сами", - написал президент.

При этом он добавил, что и торговля должна осуществляться "свободно и справедливо".

По словам Трампа, США оплачивают большую часть средств за военную оборону других государств, но ничего не получают взамен.

Трамп подчеркнул, что "недавно вернулся из Франции и всегда было нелегко обращаться к тому факту, что из США надо вести себя справедливо, чего сейчас не делается как в военной, так и в торговой сферах".

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection,........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.

.....hundreds of billions of dollars, for the great privilege of losing hundreds of billions of dollars with these same countries on trade. I told them that this situation cannot continue - It is, and always has been, ridiculously unfair to the United States. Massive amounts..... 12 ноября 2018 г.

.....of money spent on protecting other countries, and we get nothing but Trade Deficits and Losses. It is time that these very rich countries either pay the United States for its great military protection, or protect themselves...and Trade must be made FREE and FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.