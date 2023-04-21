Нужно остановить паттерн агрессии Путина — Столтенберг 21 апреля, 21:01 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Странам Запада вместе с Украиной необходимо разработать механизмы, которые остановят паттерн агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, который транслировался во время телемарафона.

Он подчеркнул, что еще рано говорить о завершении войны России против Украины. Но когда она закончится, необходимо убедиться, что Путин не сможет разрушать безопасность в Европе, начав повторное вторжение.

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«Поэтому нам нужно сесть и обсудить надежные рамки, механизмы безопасности, гарантирующие, что Путин не сможет напасть на суверенное государство. Я не могу сказать точно, как это будет выглядеть, но я лишь говорю, что мы все обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина, поэтому нам нужно обсудить, как предотвратить это в будущем», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он рассчитывает на предоставление Украине гарантий безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

