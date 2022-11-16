Я не вижу ни одного аргумента, почему Украине нужно идти на переговоры — генерал Ходжес 16 ноября, 17:07 Украинский военный пишет сообщение для россиян на снаряде к САУ Пион в Херсонской области, 9 ноября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ заявил, что не видит ни одного аргумента в пользу переговоров Украины с Россией.



«Из того, что мне доступно и что я вижу, я не вижу ни одного аргумента почему Украине нужно идти на переговоры», — сказал Ходжес НВ.

По словам американского генерала, он видит «ноль реальных преимуществ для ВСУ останавливаться сейчас, когда для российской армии остаются только плохие ожидания и прогнозы».

Видео дня

Он подчеркнул, что украинская армия уже придала необратимый импульс ситуации.

«Конечно, если страны Запада перестанут поставлять в Украину вооружение, тогда, возможно, история будет иной. Потому я не понимаю почему советник Салливан сегодня предлагает делать шаг назад. Я не знаю этого, но я предполагаю, что разногласия по этому вопросу сейчас присутствуют и в администрации президента США, что тоже нормально, мы демократия», — отметил бывший командующий армией США в Европе.

Он добавил, что был удивлен и расстроен позицией главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

«Я знаю его долгое время как очень мудрого, проницательного и хорошего офицера. Но это решение выглядит удивительно плохим решением, на мой взгляд, абсолютно не учитывающим реальное положение дел», — сказал Ходжес.

При этом бывший командующий армией США в Европе отметил, что у Милли есть доступ к информации, к которой нет доступа у него самого, в частности, к данным разведки.

По мнению Ходжеса, в переговорах с Россией не будет смысла и на стадии деоккупации Крыма.

«Какой смысл?! Это как говорить Германии — оставьте условной России Шлезвиг-Гольштейн, или говорить Франции — отдайте условной России свою Бургундию или советовать США — отдайте Флориду. Это нонсенс», — сказал он.

10 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщило, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время закрытых совещаний сказал, что защитники Украины на поле боя «добились примерно столько, сколько могли разумно ожидать до наступления зимы», и поэтому должны попытаться «закрепить достижения за столом переговоров».

А по данным The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан рекомендовал команде президента Владимира Зеленского подумать о реалистичных требованиях для диалога с РФ, включая пересмотр позиции Киева по Крыму.