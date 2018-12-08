"Нужен новый ЕС". Вице-премьер Италии пообещал вернуть страну к традиционным корням Сегодня, 19:30 55 Цей матеріал також доступний українською Маттео Сальвини

Крайне правый министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался против однополых союзов в стране и пообещал вернуться к традиционным корням Италии. Об этом сообщает CNN.

Об этом Сальвини заявил во время митинга на площади Пьяцца дель Пополо в Риме, который проводился в честь успеха его партии Северная лига на парламентских выборах в марте 2018 года.

"Мы будем судить по количеству колыбельных, которые мы наполняем детьми, рожденными не от Родителя один и Родителя два, а от матери и отца", – заявил вице-премьер.

Сальвини также сообщил около 50 тысячам своих сторонников, которые собрались на площади, что нынешнее правительство будет находится у власти в течение пяти лет.

Вице-премьер Италии также высказался по поводу дисциплинарного взыскания со стороны Европейской комиссии по предложенному бюджету, который не соответствует фискальным правилам в отношении стран-членов ЕС.

"Мы ничего не боимся и никого", – отметил Сальвини, в то время как сторонники размахивали флагами с националистическим лозунгом "Сначала итальянцы".

Сальвини также заявил, что ему "нужен новый ЕС, основанный на уважении, работе и прогрессе".

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