Невероятные потери. За время войны в Украине убиты более 10 тысяч российских военных — Нуланд 30 марта, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Россия несет огромные потери в войне против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам США, в войне против Украины российская сторона потеряла более 10 тысяч военных.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Об этом сообщает Настоящее время.

«Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия — не будет серьезных переговоров», — сказала она.

Видео дня

Отвечая на вопрос, возможно ли перемирие между Украиной и Россией в ближайшие недели, Нуланд заявила, что «этого и добиваются украинцы и их союзники», но «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».

Слушайте подкаст на эту тему

Эти данные в несколько раз больше, чем ранее сообщало Минобороны РФ. Россия заявляет о гибели только 1351 военнослужащего.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 17300 своих солдат.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.