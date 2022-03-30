Невероятные потери. За время войны в Украине убиты более 10 тысяч российских военных — Нуланд
Россия несет огромные потери в войне против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам США, в войне против Украины российская сторона потеряла более 10 тысяч военных.
Война России против Украины — главные события 30 марта
Об этом сообщает Настоящее время.
«Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия — не будет серьезных переговоров», — сказала она.
Отвечая на вопрос, возможно ли перемирие между Украиной и Россией в ближайшие недели, Нуланд заявила, что «этого и добиваются украинцы и их союзники», но «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».
Эти данные в несколько раз больше, чем ранее сообщало Минобороны РФ. Россия заявляет о гибели только 1351 военнослужащего.
По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 17300 своих солдат.
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