Путин в войне против Украины потерял такое количество техники и солдат, что очевидно — бесконечно он так продолжать не может — Нуланд

29 апреля, 16:55
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Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины потерял такое количество военной техники и солдат, что очевидно — бесконечно он так продолжать не может.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Пока украинцы готовы сражаться за это, мы готовы помочь им защищаться. Но верно и обратное. Путин в этой войне уже потерял такое количество военной техники, не говоря уж о тысячах солдатских жизней, что для нас очевидно — бесконечно он так продолжать не может», — сказала она в интервью Медузе.

Видео дня

Нуланд добавила, что украинцы не хотят жить в стране, которая похожа на путинскую Россию.

https://www.youtube.com/watch?v=cXzH7UF4ld0&t=2s

«Они не хотят жить в стране, которая похожа на путинскую Россию. Они хотят быть независимыми и охранять свои границы, у них есть такое право», — сказала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Владимир Путин Виктория Нуланд Война России против Украины

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