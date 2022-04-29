Путин в войне против Украины потерял такое количество техники и солдат, что очевидно — бесконечно он так продолжать не может — Нуланд 29 апреля, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины потерял такое количество военной техники и солдат, что очевидно — бесконечно он так продолжать не может.

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«Пока украинцы готовы сражаться за это, мы готовы помочь им защищаться. Но верно и обратное. Путин в этой войне уже потерял такое количество военной техники, не говоря уж о тысячах солдатских жизней, что для нас очевидно — бесконечно он так продолжать не может», — сказала она в интервью Медузе.

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Нуланд добавила, что украинцы не хотят жить в стране, которая похожа на путинскую Россию.

«Они не хотят жить в стране, которая похожа на путинскую Россию. Они хотят быть независимыми и охранять свои границы, у них есть такое право», — сказала она.

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