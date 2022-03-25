Доминирует в борьбе. Украина побеждает в войне с Россией — Нуланд
Виктория Нуланд (Фото:U.S. Embassy Moldova/www.flickr.com)
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с Россией.
Война России против Украины — последние новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Вы не ошибаетесь, что вы побеждаете. Вы побеждаете в этой войне. Вы побеждаете казалось бы великие российские вооруженные силы», — сказала она.
По ее словам, Украина побеждает из-за трех вещей.
«Почему это происходит? Потому что у вас есть три вещи: поддержка всего демократического мира. А также у вас есть две вещи, в которых Путин отказал своему народу: у вас есть правда и у вас есть свобода. Эти вещи неотъемлемы для того, чтобы доминировать в этой борьбе. Мы поддерживаем вас. Слава Украине!» — сказала Нуланд.
Нуланд сделала это заявление по время онлайн-дискуссии в рамках состоявшегося поздно вечером 24 марта Киевского форума по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.