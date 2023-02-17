США и Большая семерка готовят масштабные санкции к годовщине российского вторжения

17 февраля, 01:06
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США готовят новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

США готовят новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о совместной с Большой семеркой подготовке масштабного пакета санкций против РФ.

Об ограничениях будет объявлено к годовщине полномасштабного вторжения, сообщает Европейская правда.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7. Эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях, связанных, в частности, с ограничением потока технологий и оборудованием для российской оборонной промышленности и тому подобное", - заявила Нуланд.

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Также готовятся санкции против лиц, причастных к поддержке войны против Украины. Ограничения также объявят против других стран, помогающих РФ обходить санкции.

"Мы собираемся также расширить наш экспортный контроль, чтобы охватить страны, которые помогают России. Мы публично говорили об Иране, КНДР, Китае. Но также есть другие страны, которые используются для обхода санкций", - заявила Нуланд.

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15 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что новый 10-й пакет санкций Европейского Союза против России направят на товары общей стоимостью $11 миллиардов. Он будет включать в себя торговые запреты и контроль за технологиями.

В частности, предлагают ограничить экспорт многих электронных компонентов, которые РФ использует в своих вооруженных системах, включая беспилотники, ракеты и вертолеты. Также, по словам фон дер Ляен, ЕС введет санкции против иранских организаций, в частности связанных с Корпусом стражей Исламской революции, поскольку «стремится остановить снабжение Тегераном дронов в Россию».

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Большая семерка Госдеп Госдеп США Виктория Нуланд Санкции против России Война в Украине Война России против Украины

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