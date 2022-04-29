Путин вместо окончания войны дипломатическим путем, выбирает гибель российских солдат и массовое убийство украинцев — Нуланд

29 апреля, 16:38
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Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский диктатор Владимир Путин вместо окончания войны дипломатическим путем, выбирает гибель многих российских солдат и массовое убийство украинцев.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров, Путин начал войну. Он может в любой момент возобновить дипломатическое решение этого конфликта — но вместо этого он выбирает ежедневную гибель многих российских юношей, массовое убийство украинцев и многочисленные случаи зверств со стороны российской армии, которые мы уже видели в Буче и Мариуполе», — сказала она в интервью Медузе.

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По ее словам, война против Украины — «это позор для всей великой российской нации и репутации России, ответственность за который несет только Путин».

https://www.youtube.com/watch?v=cXzH7UF4ld0

«Мы тут вообще ни при чем. Но, разумеется, мы готовы защищать невинных жертв этой войны. Мы готовы помочь украинцам строить свое независимое государство — а Путин даже через 30 лет после окончания холодной войны утверждает, что у Украины вообще нет права на существование», — сказала она.

Нуланд добавила, что нет никаких сигналов о том, что Путин пытается найти какой-то выход.

«Российская переговорная позиция — это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и осаждают Мариуполь», — сказала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Виктория Нуланд Война России против Украины

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