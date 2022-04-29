Путин вместо окончания войны дипломатическим путем, выбирает гибель российских солдат и массовое убийство украинцев — Нуланд 29 апреля, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский диктатор Владимир Путин вместо окончания войны дипломатическим путем, выбирает гибель многих российских солдат и массовое убийство украинцев.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров, Путин начал войну. Он может в любой момент возобновить дипломатическое решение этого конфликта — но вместо этого он выбирает ежедневную гибель многих российских юношей, массовое убийство украинцев и многочисленные случаи зверств со стороны российской армии, которые мы уже видели в Буче и Мариуполе», — сказала она в интервью Медузе.

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По ее словам, война против Украины — «это позор для всей великой российской нации и репутации России, ответственность за который несет только Путин».

«Мы тут вообще ни при чем. Но, разумеется, мы готовы защищать невинных жертв этой войны. Мы готовы помочь украинцам строить свое независимое государство — а Путин даже через 30 лет после окончания холодной войны утверждает, что у Украины вообще нет права на существование», — сказала она.

Нуланд добавила, что нет никаких сигналов о том, что Путин пытается найти какой-то выход.

«Российская переговорная позиция — это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и осаждают Мариуполь», — сказала она.

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