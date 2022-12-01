Путину не удалось ни сломать Украину, ни разрушить ОБСЕ — Нуланд 1 декабря, 16:53 Виктория Нуланд (Фото:US Department of State/www.flickr.com)

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось ни сломать Украину, ни разрушить ОБСЕ.

Об этом сообщает Укринформ.

«Эта организация (ОБСЕ — ред), как и ООН, сказала „нет“ попыткам Москвы разделить ее, парализовать и разрушить», — сказала она на 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в польской Лодзи.

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По ее словам, под руководством действующего главы — главы МИД Польши Рау и генсека Хельги Шмид удалось вдохнуть новую жизнь в ОБСЕ, которая «стала более сильной и устойчивой, создала новые рабочие механизмы для защиты общих универсальных ценностей, безопасности, демократических институций и прав человека».

Нуланд добавила, что Россия должна остановить свою жестокую войну против Украины, военные атаки и коварные нападения на гражданское население.

«А Беларусь должна прекратить предоставлять площадку для этих жестоких атак», — сказала она.

28 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет министров ОБСЕ, который в этом году пройдет в польском Лодзе в начале декабря, впервые соберется без представителя России.

Кулеба добавил, что представители России только имитируют дипломатию и переговоры, а на самом деле сделали свой выбор.