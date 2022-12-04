Виктория Нуланд приехала в Киев, встретившись с Андреем Ермаком 4 декабря, 01:29 Виктория Нуланд и Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев, встретившись с главой Офиса президента Андреем Ермаком и госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает Офис президента.

"Хотя Киев сейчас почти без освещения, вы сможете лично увидеть реальную ситуацию и убедиться, что украинцы остаются мужественными, не покидают свои города, продолжают бороться. Вы глубоко осведомлены о ситуации в Украине. Все знают, как сильно вы поддерживаете нашу страну", - заявил Ермак.

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Он отметил, что предстоящая победа будет общей Украины и союзников, которые помогают стране во времена российского вторжения.

"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют очень сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую – на уровне государств и международных организаций", - заявил Ермак.

Виктория Нуланд отметила, что Украина борется не только за свою независимость, но и за всеобщие демократические ценности.

"Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение", - заявила Нуланд.