Глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый в интервью Radio NV — о новых оборонных союзах с участием Украины и силе Европы, а также глобальной войне, которая идет прежде всего между США и Китаем.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров давал пресс-конференцию по поводу своего визита в Пекин. Он заявил о тупике в диалоге с США, обвинил Запад в создании нового военного блока с участием Украины. Коротко о том военном блоке, что говорит Лавров? Что сейчас активно продвигается идея о том, что надо создавать новый военный альянс, не втягивая Украину в НАТО. Продвигается идея создания нового военного блока с Украиной в качестве не просто члена, а ведущего участника. Как оценивать такие слова Лаврова?

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— К сожалению, Лавров, когда ударили бомбой по роддому в Мариуполе, для меня закончился как дипломат. Но считая, что, по словам того же посла Британии, трем людям [в РФ] разрешено говорить официально.