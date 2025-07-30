Кремль не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, говорится в отчете ISW (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Страна-агрессор Россия пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от нового дедлайна для завершения войны в Украине. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW напомнили, что Кремль отверг новый срок, установленный Трампом для России относительно переговоров о прекращении войны против Украины, а также подтвердил заинтересованность Москвы в продолжении своей агрессии.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США якобы не может диктовать сроки мирных переговоров. Он также утверждает, что переговоры завершатся тогда, когда Россия «достигнет всех своих военных целей».

Реклама

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что страна-агрессор продолжит войну против Украины, несмотря на объявленный Трампом дедлайн в 10 или 12 дней.

Песков также добавил, что сейчас наблюдается замедление процесса нормализации российско-американских отношений. При этом он придумал, что Кремль остается заинтересованным в нормализации отношений, но для прогресса вроде бы необходимы «импульсы» с обеих сторон.

Как отметили в ISW, ранее РФ обещала стимулы, такие как двусторонние переговоры о контроле над вооружениями и экономические проекты, чтобы добиться от США уступок по войне в Украине.

Аналитики считают, что заявления Пескова, вероятно, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего срока ради нормализации двусторонних отношений между Россией и США и расширения сотрудничества.

В ISW убеждены, что Кремль не заинтересован в переговорах о прекращении войны, а наоборот, пытается затянуть ее, чтобы получить дополнительные преимущества на поле боя.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

15 июля президент США сказал, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

Президент Владимир Зеленский отметил, что установленный США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.

29 июля Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции. Американский президент дал Путину время до 8 августа.