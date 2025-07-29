Настоящая цена угроз Трампа. Напугали ли Путина ультиматумы президента США и приближают ли они мирные переговоры — анализ NV

NV с помощью отечественных политиков, дипломатов и экспертов оценил действенность угроз Трампа в адрес Кремля и как они повлияют на потенциальную встречу Зеленского с Путиным и решимость диктатора продолжать войну.

10−12 дней — такой новый и сокращенный дедлайн заключения мирного соглашения с Украиной выставил Кремлю президент США Дональд Трамп 28 июля. То есть, до 8 августа американский лидер планирует получить от Путина то, что он ранее ожидал от российского диктатора аж в начале сентября: 14 июля хозяин Белого дома пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

«Нет причин ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил теперь Трамп.

И действительно, 23 июля Украина и Россия провели третий раунд переговоров в Стамбуле при посредничестве турецких властей, во время которого Москва в очередной раз не согласилась на безусловное прекращение огня и продолжила требовать безусловной капитуляции. Да и в целом россияне ограничились договоренностью регулярно проводить обмены тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными, что уже было и раньше. Кроме того, Украина предложила провести непосредственную встречу президента Владимира Зеленского с российским диктатором с участием лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа. Но Владимир Мединский, помощник Путина, который возглавлял российскую делегацию на переговорах, заявил, что для того, чтобы встреча лидеров состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

Реклама

Но вчера сам Трамп сказал, что не знает, будет ли встречаться с Путиным. «Я не знаю. Я больше не особо заинтересован в беседах с ним», — заявил президент США.

Стали ли более реальными перемирие и встреча Трампа с Путиным, и чего вообще теперь стоит ожидать Украине?

