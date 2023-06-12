На новом Рамштайне обсудят «авиационную коалицию»: Резников раскрыл детали 12 июня, 08:36 Новая встреча в формате Рамштайн пройдет 15 июня в Брюсселе (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

На новом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры Киева будут обсуждать детали «авиационной коалиции».

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — отметил он.

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Резников уточнил, что предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции стран.

В состав украинской делегации включили представителей Воздушных сил ВСУ. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовку пилотов и логистические вопросы.

Также на заседании в Брюсселе будут обсуждать вопросы ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии.

«Наши приоритеты не изменились. Эта война — это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах», — резюмировал Резников.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

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В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.