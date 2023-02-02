Запад должен передать Украине все виды оружия, кроме ядерного — новый президент Чехии

2 февраля, 21:06
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Новый президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Новый президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент Чехии Петр Павел убежден, что западные страны должны передать Украине любые виды оружия для защиты от российской агрессии, кроме ядерного.

Об этом сообщает France 24 cо ссылкой на интервью Павла для AFP.

В четверг, 2 февраля, Павел заявил, что не должно быть никаких ограничений на военную помощь Украине, и призвал союзников проявить больше мужества. Он убежден, что Запад должен предоставить Украине все виды оружия, кроме ядерного.

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«Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений», — сказал Павел.

Чешский лидер добавил, что Украина не может бороться с таким сильным противником без бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, а возможно и сверхзвуковой авиации.

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Павел отметил, что Западу нужно больше смелости, поскольку «некоторые страны занимают несколько сдержанную позицию» в отношении поставки современного оружия.

«Если мы придерживаемся единой точки зрения, у нас больше шансов на успех. Мы должны действовать сообща по этим вопросам», — сказал он.

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Петр Павел, бывший глава Генштаба армии Чешской республики и экс-председатель Военного комитета НАТО, победил на выборах президента Чехии в воскресенье 28 января. В марте он сменит в должности президента Чехии своего предшественника Милоша Земана.

В первом же интервью Павел заявил, что, как только закончится война, Украине необходимо сразу разрешить вступление в НАТО. А свой первый международный визит он пообещал совершить в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Ядерное оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Петр Павел

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