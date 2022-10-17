«Говорю откровенно». Новый посол Украины Макеев прибыл в Германию и попросил больше оружия
Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev / Twitter)
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл в ФРГ и заявил о необходимости увеличения объемов военной помощи.
Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.
Дипломат поблагодарил правительство Германии за помощь Украине, которая помогает защищаться от агрессии России, в частности — военную.
«Я должен говорить откровенно, нам нужно больше, значительно больше», — сказал Макеев.
Он отметил, что будет работать для того, чтобы европейцы, украинцы и немцы сделали Европу безопасной.
17 октября главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он де-факто объявил войну всему демократическому миру.