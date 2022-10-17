«Говорю откровенно». Новый посол Украины Макеев прибыл в Германию и попросил больше оружия

17 октября, 18:29
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Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev / Twitter)

Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev / Twitter)

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл в ФРГ и заявил о необходимости увеличения объемов военной помощи.

Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

Дипломат поблагодарил правительство Германии за помощь Украине, которая помогает защищаться от агрессии России, в частности — военную.

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«Я должен говорить откровенно, нам нужно больше, значительно больше», — сказал Макеев.

Он отметил, что будет работать для того, чтобы европейцы, украинцы и немцы сделали Европу безопасной.

https://twitter.com/Makeiev/status/1582008770271772673

17 октября главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он де-факто объявил войну всему демократическому миру.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Алексей Макеев Война России против Украины

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