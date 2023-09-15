Новый посол Канады Наталья Цмоць приступила к работе в Украине 15 сентября, 17:20 Наталья Цмоць (слева) (Фото:МИД Украины)

В пятницу, 15 сентября, новоназначенный посол Канады в Украине Наталья Цмоць приступила к работе. Она заявила о решимости Канады и в дальнейшем поддерживать Украину.

Об этом сообщает МИД Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поздравила посла с началом ее дипломатической миссии.

Джапарова подчеркнула, что продолжение и увеличение военной поддержки со стороны международных партнеров, в частности Канады, является залогом приближения нашей победы.

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Цмоць заверила в решимости Канады и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги по укреплению отношений дружбы и особого партнерства между Украиной и Канадой.