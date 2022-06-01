Новая стратегия Путина на Донбассе грозит опасными последствиями для всей Европы — глава МИД Германии

1 июня, 07:03
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что новая стратегия кремлевского диктатора Владимира Путина грозит опасными последствиями для всей Европы.

По ее словам, после неудачи в начале вторжения, когда Путин рассчитывал быстро нанести поражение Украине, он перенаправил усилия на захват Донбасса, сообщает DW.

Бербок отметила, что если это удастся и войска РФ закрепятся в регионе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется ситуаций для перегруппировки своих сил.

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Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо продолжать поддержку Украины, подчеркнула Бербок.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Владимир Путин Германия Анналена Бербок Война России против Украины

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