Новая стратегия Путина на Донбассе грозит опасными последствиями для всей Европы — глава МИД Германии
Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что новая стратегия кремлевского диктатора Владимира Путина грозит опасными последствиями для всей Европы.
По ее словам, после неудачи в начале вторжения, когда Путин рассчитывал быстро нанести поражение Украине, он перенаправил усилия на захват Донбасса, сообщает DW.
Бербок отметила, что если это удастся и войска РФ закрепятся в регионе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется ситуаций для перегруппировки своих сил.
Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо продолжать поддержку Украины, подчеркнула Бербок.
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