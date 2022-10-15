Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи на $725 млн 15 октября, 12:23 Зеленский назвал новый пакет помощи от США подарком на День защитников и защитниц Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине на $725 млн.

Он назвал это решение «подарком на День защитников и защитниц Украины».

«Искренне благодарен Джо Байдену и народу США за очередной пакет помощи для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Прекрасный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины», — написал Зеленский в своем Twitter.

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Украинский президент добавил, что российский агрессор будет побежден, а Украина будет свободной.

14 октября Байден объявил о новом пакете вооружения, которое будет передано для Вооруженных сил Украины. В него, в частности, входят ракеты для систем HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARMs и более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV.

4 октября Джо Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 млн, в который в том числе войдут четыре РСЗО HIMARS и по 16 гаубиц калибров 155 и 105 мм.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.