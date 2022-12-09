Бронемашины, усиление ПВО и боеприпасы. США опубликовали полный список оружия и техники, которые вошли в новый пакет помощи Украине 9 декабря, 21:04 Отправка военной помощи Украине на базе ВВС США в штате Нью-Джерси (Фото:Department of Defense / Twitter)

В пятницу, 9 декабря, Пентагон опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, который вошел в новый пакет помощи от США Украине размером 275 млн долларов.

В пакет военной помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности ( HIMARS);

HIMARS); 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

оборудование для противодействия БПЛА;

средства противовоздушной обороны;

бронированные машины HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование;

около 150 генераторов;

полевое оборудование.

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Как сообщает пресс-служба Пентагона, этот пакет помощи предоставит Украине новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина эффективно использует для самообороны на поле боя.

9 декабря США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере обороны на 275 миллионов долларов.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге уточнил, что пакет помощи усилит противовоздушную оборону Украины и ее защиту от вражеских беспилотников.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше 18,6 млрд долларов помощи в области безопасности.



