Бронемашины, усиление ПВО и боеприпасы. США опубликовали полный список оружия и техники, которые вошли в новый пакет помощи Украине

9 декабря, 21:04
Поделиться:
Отправка военной помощи Украине на базе ВВС США в штате Нью-Джерси (Фото:Department of Defense / Twitter)

Отправка военной помощи Украине на базе ВВС США в штате Нью-Джерси (Фото:Department of Defense / Twitter)

В пятницу, 9 декабря, Пентагон опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, который вошел в новый пакет помощи от США Украине размером 275 млн долларов.

В пакет военной помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • оборудование для противодействия БПЛА;
  • средства противовоздушной обороны;
  • бронированные машины HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование;
  • около 150 генераторов;
  • полевое оборудование.

Видео дня

Как сообщает пресс-служба Пентагона, этот пакет помощи предоставит Украине новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина эффективно использует для самообороны на поле боя.

Читайте также:
«HIMARSы достанут до Санкт-Петербурга». Как Эстония усиливает свою обороноспособность на фоне угрозы нападения России

9 декабря США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере обороны на 275 миллионов долларов.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге уточнил, что пакет помощи усилит противовоздушную оборону Украины и ее защиту от вражеских беспилотников.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше 18,6 млрд долларов помощи в области безопасности.

https://www.youtube.com/watch?v=wZ2Q3P6TuqE&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Пентагон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X