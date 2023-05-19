В новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, судов и самолетов 19 мая, 05:12 США готовит новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, судов и самолетов. США будут введены экспортные ограничения в отношении порядка 70 компаний из России и третьих стран.

Об сообщил представитель Белого дома на брифинге.

«Мы также распространим наши санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, ключевые для ее военно-промышленного комплекса, и введем новые запреты, чтобы Россия не могла воспользоваться нашими услугами», — рассказал неназванный представитель Белого дома.

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Он сказал, что США продолжат расширять экспортный контроль, «чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину». В частности, это включает ограничение поставок ряда товаров, «имеющих ключевое значение на поле боя», уточнил чиновник

«Санкции… будут направлены против финансовых посредников (России — ред.), а также против энергетических и добывающих мощностей РФ и других посредников, помогающих поддерживать войну», — сообщил представитель Белого дома, добавив, что в черный список внесут компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

В администрации США считают, что введенный потолок цен на российскую нефть «достиг цели» и привел, в частности, к ограничению доходов России, а также он «способствует стабильности на мировых энергетических рынках».

«Это также привело к резким скидкам, приносящим пользу странам с низким и средним уровнем дохода, которые потребляют нефть и энергоносители», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что США «по прежнему привержены сохранению ценового потолка».

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.