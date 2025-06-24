Как и обещали. СМИ назвали две страны, которые заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия и Венгрия, как и обещали, отказались утверждать 18-й пакет санкций против страны-агрессора России , пока не состоится заседание Европейского Совета, где санкционное давление на РФ обсудят на уровне лидеров ЕС.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатов государств ЕС, которые общались на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, Словакия и Венгрия заблокировали утверждение новых санкций против России до заседания Европейского Совета 26 июня.

Реклама

Другой дипломат сообщил журналистам, что в понедельник, 23 июня, Еврокомиссия представила послам стран ЕС предложенные ею последние изменения к новому пакету санкций, которые до сих пор содержат предложения по снижению ценового потолка на нефть РФ. По словам дипломата, некоторые делегации «хотят убрать снижение верхнего предела цены на российскую нефть, учитывая текущее состояние международного рынка нефти». Однако другие хотят ее сохранить.

«Тем не менее, мы очень близки к соглашению», — отметил он.

Дипломат также выразил надежду, что оставшиеся вопросы будут решены, и пересмотренный текст будет представлен на заседании Coreper для утверждения 27 июня.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

«Мы сделали это, потому что Европейский Союз хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше», — заявил Сийярто.

Позже в представительстве Словакии при ЕС в комментарии Суспільному опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.