«Очень необходимый сейчас». Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи 1 июня, 00:36 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Новый оборонный пакет от США для Украины является важным и необходимым вооружением для ВСУ в настоящее время. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность американской стороне.

Об этом он заявил во время видеообращения.



«Сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента (Джо) Байдена, обеих партий Конгресса и каждого американца — всех, кто ценит свободу, — за новый оборонный пакет для наших воинов», — сказал президент Украины.

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Фото: Инфографика: NV

Зеленский сказав, что предоставленное оружие «очень необходимо сейчас».

Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.