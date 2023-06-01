«Очень необходимый сейчас». Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи

1 июня, 00:36
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Новый оборонный пакет от США для Украины является важным и необходимым вооружением для ВСУ в настоящее время. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность американской стороне.

Об этом он заявил во время видеообращения.

«Сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента (Джо) Байдена, обеих партий Конгресса и каждого американца — всех, кто ценит свободу, — за новый оборонный пакет для наших воинов», — сказал президент Украины.

Видео дня

Читайте также:
«Четко дали понять». США продолжат предоставлять Украине оружие, однако не поддерживают атаки по территории России — Кирби
Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV

Зеленский сказав, что предоставленное оружие «очень необходимо сейчас».

Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.

Читайте также:
«Дали Путину повод идти дальше». Экс-заместитель госсекретаря США — об ошибках ее страны в отношении России и безопасности Украины после войны
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X