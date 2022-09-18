207-й день войны — главное. Новый обстрел колонии в Еленовке, обыски у Коломойского, подготовка Украины к следующему ряду «побед» 18 сентября, 22:51 Зеленский заявил о подготовке к следующему этапу освобождения территорий Украины, на фото: военные ВСУ в деоккупированном Изюме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Воскресенье, 18 сентября — 207-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Новый обстрел колонии в Еленовке

Оккупационная администрация Донецка заявила об обстреле исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной РФ территории Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.

Видео дня

Россияне заявляют, что при обстреле погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения. Обвиняют в этом Украину.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинская сторона не получила информации об именах пострадавших и обращается с запросом как непосредственно к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, так и через ООН и Красный Крест. Он готов лично приехать в Еленовку.

«Уже никого не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал, а Российская Федерация снова обвинила в обстреле Украину. Мотивы, по которым РФ осуществляет обстрел лагерей военнопленных сегодня, мне точно не известны. Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ», — заявил он.



Подготовка к новому этапу освобождения территорий Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что временное затишье на фронте в Украине на самом деле является подготовкой к дальнейшим действиям.



«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся», – сказал он в вечернем видеообращении.

Ликвидация оккупантов в Сватово

Днем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Сватово, где базировались оккупанты РФ.

Вечером он сообщил, что в результате атаки было уничтожено около 200 российских военных. По данным Гайдая, оккупанты сейчас стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне.

У Коломойского — обыск

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, во время которого изъяли документы и гаджет, загрузив его содержимое. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Свидетели события рассказали изданию, что представители следствия пришли в квартиру Коломойского в Буковеле в пять утра. По данным ZN.UA, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании Укрнафта почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

На вопрос Украинской правды, действительно ли детективы бюро провели у него обыски, Коломойский ответил: «Не слышал».

ZN.UA пишет, что олигарх пока не проходит по делу Укрнафты как обвиняемый, подозрение ему не объявляли. Однако он является совладельцем компании.

Венгрию могут лишить финансирования

Европейская комиссия ( ЕК) рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что регулятор пришел к выводу: бюджет и финансовые интересы Евросоюза недостаточно защищены в Венгрии от нецелевого использования. Страна еще может проработать соответствующие реформы. У Совета ЕС есть один месяц для принятия решения о рекомендации ЕК, для этого нужно квалифицированное большинство. В исключительных обстоятельствах срок могут продлить еще на месяц — до 19 ноября.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Виктор Орбан стремится к развалу Евросоюза за деньги европейских налогоплательщиков, а Венгрия — «троянский конь». Он убежден, что Орбан ненавидит Украину и мечтает о «русском мире» в Европе.



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