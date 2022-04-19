Новый китайский локдаун. Политика нулевого ковида ухудшает отношение граждан Поднебесной к властям и бьет по ВВП — обзор западных СМИ 19 апреля, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Жительница Шанхая выглядывает из-за карантинного забора, окружающего ее жилой квартал (Фото:Aly Song / REUTERS)

Из-за вспышек Covid-19 власти Китая вводят жесткие локдауны и массовое тестирование в крупных городах. Западная пресса анализирует последствия политики нулевого ковида для населения и экономики страны.

Не называя своего имени, один из жителей 26-миллионного Шанхая рассказывает в своей колонке для британской газеты The Guardian о жизни в 26-миллионном городе, который уже третью неделю находится под жестким локдауном. С тех пор, как в 2020 году шанхаец вернулся в Китай после нескольких лет жизни за границей, он привык к карантинным ограничениям и уже пережил три локдауна, поэтому чувствовал себя подготовленным и к четвертому. Впрочем, реальность оказалась куда мрачнее ожиданий.

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Когда в первую неделю марта в городе начал стремительно распространяться штамм омикрон, у автора текста не было ни одного знакомого, которого зацепила бы эта ситуация. Однако уже на вторую неделю у каждого горожанина был, по крайней мере, один знакомый, которого закрыли на карантин в собственном жилом квартале или на рабочем месте. В середине марта офисы начали закрываться, и шанхайцев попросили работать удаленно. А в конце месяца город закрыли на десятидневный локдаун, который продолжается и по сей день.

«Ситуация только ухудшалась и ухудшалась, — пишет автор материала. — Я скачал еще 30 приложений и добавил общественные сервисы, проснулся в 6 утра, чтобы скупиться по списку, но тщетно. Я был вынужден осознать, что либо кончаются запасы, либо нет никого, кто бы их доставил. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что все оказались в той же ситуации. Среди друзей мы достигли молчаливого консенсуса: за каждым смайликом в [китайском мессенджере] WeChat в 6 утра стоит доведенный до отчаяния житель Шанхая».

На шестой день 50-летний сосед-одиночка посетил автор материала, чтобы попросить немного риса. Отдав ему пол пачки крупы и отказавшись от денег, тот понял, что ситуация дошла до точки, когда сложно достать даже самое необходимое. Тогда в шанхайских жилых кварталах начали появляться так называемые групповые лидеры — координаторы, которые собирают заявки на продовольствие от соседей через WeChat, связываются с поставщиками, принимают и распределяют полученное.

Автор колонки рассказывает, как выменивал соевый соус на кофе у одного соседа и яйца на молоко у другого. Появился черный рынок, где сладкую газировку, чипсы и лапшу быстрого приготовления начали продавать вдвое или втрое дороже их обычной стоимости. При этом единственной возможностью выйти из помещения стало ПЦР-тестирование, которое жители жилых кварталов должны проходить каждые три-четыре дня, иногда поздно ночью. Тех, кто получил положительный тест, отводят в мобильный медицинский кабинет и в дальнейшем изолируют в огромных помещениях с постоянно включенным светом и десятью туалетами на 2 тыс. пациентов.

«Мы сейчас в стране, твердо соблюдающей принципы нулевой толерантности [к Covid-19], но количество случаев взмывает к высотам начала второй волны в Европе, — пишет шанхаец. — Это как упаковывать бикини для поездки в Сибирь, использовать палочки, чтобы съесть стейк, или учить орла плавать: когда экстремальные ситуации сталкиваются между собой, случается драма».

С одной стороны, в Шанхае — крупном экономическом центре с динамичным средним классом и активным (по китайским меркам) гражданским обществом, начинает расти недовольство. Медики на пенсии предлагают альтернативы политике нулевого ковида, журналисты собирают цензурируемые данные о смертях из-за недоступности медицинской помощи, а другие граждане выражают свое возмущение в соцсетях. Кроме того, вокруг заболевания и его жертв формируется нарратив страха, подозрений и дискриминации. В соседских группах в мессенджере начинают «изобличать» тех, кто не пришел сдать тест, а некоторые горожане готовы вызывать полицию, как только увидят, что сосед спускается по лестнице или общается одновременно с несколькими людьми.

«Я вижу чрезвычайное сходство между бытностью „позитивным/подозрительным“ сейчас и бытностью „интеллектуалом/буржуазным“ в 1960-х годах во время Культурной революции, — пишет шанхаец. — Честно говоря, это тревожит меня гораздо больше, чем голод или Covid-19».

Между тем, по мнению журналистов британского журнала The Economist , введение жестких карантинных ограничений в китайских городах изменяет отношение местных жителей к правительственной политике и снижает доверие к власти. Так, в Шанхае чиновники до последнего утверждали, что не будут вводить локдаун. Когда же его объявили, доверявшие властям горожане быстро столкнулись с дефицитом продовольствия. Теперь жители других китайских городов накапливают запасы, чтобы не повторить судьбу своих сограждан.

По подсчетам исследовательской компании Gavekal Dragonomics, в настоящее время 87 городов Китая из топ-100 по объему ВВП применяют те или иные карантинные ограничения. В десяти из них на изоляции находятся более половины населения, а города Чанчунь, Сюйчжоу и Шанхай закрыты полностью. И хотя на протяжении всей пандемии китайцы решительно поддерживали политику нулевого ковида, а сам Китай по сравнению с другими крупными странами имел более низкий уровень смертности от вируса и более крепкий рост экономики, нынешняя волна заболеваемости меняет отношение населения к Covid-19 и к правительственной антиэпидемической стратегии, подчеркивают в издании.

По неподтвержденным данным, сейчас больше китайцев умирают из-за введенных властями локдаунов, чем из-за коронавируса. Так, Лан Сианпинь рассказывает, как его 98-летняя мать умерла от почечной недостаточности после многочасового ожидания у входа в отделение неотложной помощи, куда ее не пускали без отрицательного теста на ковид. Сам же он не смог попасть к матери, потому что сначала долго договаривался о разрешении покинуть квартиру, а потом не нашел на опустевших улицах транспорта, чтобы добраться до больницы. Такие ситуации заставляют некоторых китайцев бояться локдаунов не меньше самого коронавируса.

Согласно исследованию, которое в прошлом году опубликовала команда ученых, связанных с Китайским центром контроля и профилактики заболеваний, в начале локдауна в городе Ухань уровень смертей от хронических заболеваний на 21% превышал ожидаемые показатели. На 85% больше людей, чем ожидалось, умерли от диабета и на 66% больше совершили самоубийство. Власть, похоже, не усвоила урок Уханя. Однако при этом требует от своих граждан безусловного доверия. Свежая редакционная статья газеты People’s Daily призвала жителей Шанхая «стиснуть зубы» и неотступно следовать за руководством партии.

«В борьбе с пандемией доверие важнее золота», — говорится в материале.

Впрочем, китайские собеседники The Economist признаются, что больше не доверяют власти и больше полагаются друг на друга. Так, в Шанхае волонтеры младшего возраста заботятся о своих пожилых соседях и организуют групповые заказы продовольствия. Между тем, с более жесткими локдаунами сталкиваются другие города: Юньнань, Синьцзян и Цзилинь пережили более жесткие и продолжительные ограничения. Поскольку строгий ковид-контроль затрагивает все большее количество жителей Китая, их становится все труднее убедить, что все хорошо, резюмирует издание.

Но снижение доверия со стороны граждан — не единственная цена, которую Пекину приходится платить за отказ пересматривать свой антиэпидемический подход. Опубликованный в начале недели отчет о росте китайского ВВП в первом квартале на 4,8% хотя и не оправдал пессимистических прогнозов аналитиков, однако засвидетельствовал: в этом году стране вряд ли удастся достичь целевого показателя роста в 5,5%, пишет американская деловая газета The Wall Street Journal .

Локдауны в крупных индустриальных городах вредят экономике. По сравнению с прошлым годом рост промышленного производства в КНР замедлился с 7,5% в январе/феврале до 5% в марте. В том же месяце розничные продажи в стране упали почти на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% в годовом исчислении. Замедляются также инвестиции в производство и недвижимость.

Было бы лучше, если бы Пекин отступил от своей мании в отношении нулевого ковида. Однако после двух лет пропаганды, изображавшей антипандемическую политику китайского правительства превосходящей западную, Коммунистическая партия, похоже, не в состоянии изменить свой подход. «В воскресенье рупор партии газета People’s Daily сообщила, что в реализации подхода нулевого ковида все идет по плану. Партия никогда не ошибается», — пишет The Wall Street Journal.

Для мира это значит больше убытков, поскольку расплачиваться за политику нулевого ковида будет вторая по величине экономика мира. Это еще одно напоминание корпоративным менеджерам, что ставки на китайскую цепочку поставок — рискованное дело, подчеркивает издание.

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