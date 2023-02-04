Пентагон зафиксировал еще один китайский воздушный шар, который шпионил над Латинской Америкой

4 февраля, 09:01
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Пентагон зафиксировал китайский шар-шпион над Латинской Америкой (Фото:Chase Doak/via REUTERS)

Пентагон зафиксировал китайский шар-шпион над Латинской Америкой (Фото:Chase Doak/via REUTERS)

По информации Пентагона, еще один китайский воздушный шар-шпион в настоящее время пролетает над Латинской Америкой.

Об этом в комментарии CNN сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы видим сообщения о воздушном шаре, пролетающим над Латинской Америкой. Теперь мы считаем, что это еще один китайский аэростат-разведчик», — заявил он.

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Неясно, где именно над находится воздушный шар, но, по словам Райдера, в настоящее время он, похоже, не направляется в сторону США.

Ночью 3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Китай Шпионаж Пентагон Латинская Америка

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