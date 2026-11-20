Президент США Дональд Трамп во время презентации нового самолета Air Force One, авиабаза Эндрюс, штат Мэриленд, 19 июня 2026 года (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что на недавнем саммите АТЭС в КНР его обновленный авиалайнер Air Force One «очень сильно впечатлил» и Китай, и страну-агрессора РФ.

С таким заявлением Трамп выступил в Белом доме 20 ноября, сообщает британский телеканал Sky News.

«Вчера вечером мы вернулись домой после одного из самых успешных президентских визитов в Азию в истории США. Это был самый длинный перелtт, когда-либо совершённый самолётом Air Force One; новый Air Force One может лететь без дозаправки», — cказал президент США.

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Кроме того, Трамп заяивил, что новый лайнер Air Force One «лучше старого».

«Китай был очень впечатлён, и Россия была очень впечатлена», — добавил он.

14 мая 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует принять от властей Катара роскошный самолет Boeing 747−8 стоимостью около $400 млн для временного использования в качестве Air Force One.

6 июня 2025 года министр ВВС США Трой Майнк заявил в Конгрессе, что модернизация катарского самолета Boeing 747 для полетов в качестве нового Air Force One будет стоить немногим менее $400 млн.

28 июля газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила — для того, чтобы скрыть расходы на ремонт и модификацию самолета Boeing 747−8, руководство ВВС США, по всей вероятности, перевело $934 млн из программы модернизации ядерного оружия США под кодовым названием Sentinel.

20 июня 2026 года Трамп официально представил новый самолет Air Force One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Лайнер получил новую раскраску в красных, белых и темно-синих цветах, которая отличается от дизайна предыдущего президентского борта.

По словам Трампа, новый самолет станет «летающим Белым домом» с «уровнем роскоши, которого еще никогда не видели». Он также дал понять, что в скором времени перестанет пользоваться другими президентскими самолетами.

Как сообщало издание Business Insider, новый самолет Трампа оснащен, в частности, золотыми светильниками и откидными массажными креслами. Однако точная стоимость его переоборудования для использования в качестве Air Force One так и осталось засекреченной.