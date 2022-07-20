«Будапештский меморандум № 2 нам не интересен». Кого Украина видит в кругу стран — гарантов безопасности и есть ли среди них РФ — Ермак 20 июля, 19:20 Андрей Ермак общается с журналисткой НВ Кристиной Бердинских (Фото:Пресс-служба ОП)

После зверств, совершенных российской армией в Украине, ни официальный Киев, ни западные партнеры не видят возможности, чтобы Россия была одной из стран — гарантов безопасности Украины.

Об этом заявил в интервью НВ глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя идею, которую ранее продвигал Кремль — чтобы Россия была среди гарантов безопасности Украины.

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«Это не мы им предложили, это Россия хотела быть. Но невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, которые дают нам гарантии», — подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры в первую очередь с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия.

«Я не говорю, что они сказали: да, мы готовы. Нам Будепаштский меморандум № 2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большая сделка со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры с нашими партнерами. Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявила и Великобритания, и Польша, в принципе, мы говорим и с США», — пояснил Ермак.

Он объяснил, что для ускорения этого процесса была создана группа с участием бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

«Главная цель — выработать рекомендации изнутри. Чтобы нам никто не говорил, что это не корреспондируется НАТО. Есть человек, который был генсеком НАТО. Мы договорились, что к концу лета будет первый документ, который мы будем использовать в качестве рекомендаций», — отметил глава ОП.

Ермак объяснил, почему Украина настаивает на плане предоставления таких гарантий. «Когда война закончится, мы останемся с декларативной позицией в Конституции, что мы идем в НАТО. Мы должны иметь гарантии до того момента, когда мы либо окажемся в НАТО, мы не отказываемся от этого, либо будет какой-либо другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами. Поэтому мы предложили странам, которые хотели бы, чтобы на пути к НАТО они предоставили нам эти гарантии безопасности», — резюмировал Ермак.

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