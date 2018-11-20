Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО стала британка Мадлен Мун

Новый президент будет руководить ПА НАТО на протяжении двух лет

В понедельник, 19 ноября, Парламентская ассамблея НАТО избрала своим новым президентом члена британского парламента Маделин Мун, сообщает пресс-служба ассамблеи.

В своей речи на проходившем в Канаде заседании Мун подчеркнула важность выполнения союзниками по НАТО своих обязательств относительно расходов на оборону и отметила, что организация находится в периоде перемен.

"Мы все знаем, что мы живем в период больших перемен и изменений, и я считаю это временем перемен для Ассамблеи. Это не время для бизнеса, как обычно", - сказала она.

Мун отметила, что все участники ассамблеи "должны работать вместе в унисон и с общим чувством общей цели, развивать новые способы сотрудничества, которые позволяют этой ассамблее продолжать расти и делать свой голос услышанным".

Маделин Мун / Фото: nato-pa.int

Как отмечается в сообщении, Мун работает в ПА НАТО с 2009 года. Она сменила на этой должности Расу Юкневичене из Литвы. Новый президент ПА НАТО будет руководить на протяжении двух лет.

Как сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, в своей речи Мун отметила, что продолжит деятельность своего предшественника "по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержки обороны и безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно".

"Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно. Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы", - написала Фриз в Facebook.

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