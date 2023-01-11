Финальная стадия. Украина определилась с новым послом в Грузии — СМИ 11 января, 13:56 Здание посольства Украины в Грузии (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

Новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов, сообщает грузинский телеканал Formula со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, к дипломатической службе он приступит в начале февраля 2023 года.

«Почти все процедуры уже завершены, и Владимир Лукьянов заступит на дипломатическую службу в Тбилиси с начала февраля», — говорится в сообщении.

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Сейчас Лукьянов работает в МИД Украины и возглавляет финансово-административный департамент. Это будет его первая дипломатическая миссия.

Телеканал также связался с Лукьяновым для получения комментария, но он воздержался от общения со СМИ.

6 декабря временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Вопрос о назначении в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения. Тогда он заявил, что нового посла могут назначить в конце февраля 2023 года.

1 марта Украина отозвала посла в Грузии Игоря Долгова для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ. В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил его.

