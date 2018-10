Новый скандал с российскими шпионами. Нидерланды и США в один день обвинили ГРУ в кибератаках

4 октября Нидерланды сообщили, что в апреле 2018 года предотвратили хакерскую атаку ГРУ России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге, и выслали из страны четверых сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. В этот же день Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.

НВ рассказывает все, что известно о новом скандале с российскими шпионами.

Спецслужбы Нидерландов обнаружили, что сотрудники ГРУ пытались взломать Wi-Fi штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе с помощью кибератаки на полицию и прокуратуру в Малайзии.

"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в материалах этого расследования и приняли соответствующие меры", - отметила она.

Власти Нидерландов назвали имена россиян, подозреваемых в организации хакерской атаки на штаб-квартиру ОЗХО и показали их фото:

Алексей Сергеевич Моренец

Евгений Михайлович Серебряков

Олег Михайлович Сотников

Алексей Валерьевич Минин

По информации нидерландских спецслужб, хакерами являются Моренец и Серебряков, а Сотников и Минин - сопровождавшие их офицеры ГРУ. В кибератаке на полицию и прокуратуру Малайзии, которая состоялась в декабре 2017 года, применялся компьютер Серебрякова.

В Гаагу все четверо подозреваемых прибыли 10 апреля, их встретил сотрудник российского консульства.

Фото: Минобороны Нидерландов

11 апреля сотрудники ГРУ приехали к штаб-квартире ОЗХО, о чем свидетельствуют фотографии с фотоаппарата, который нашли в автомобиле, арендованном Алексеем Мининым. В багажнике автомобиля Минина нашли около 10 мобильных телефонов, 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов США, а также оборудование для кибератаки. Сама попытка кибератаки и задержание россиян произошли 13 апреля.

Фото: Минобороны Нидерландов

Фото: Минобороны Нидерландов

Во время пресс-конференции власти Нидерландов продемонстрировали также схему готовившейся атаки.

Минобороны Нидерландов

Расследование выяснило, что один из найденных в автомобиле телефонов всего за день до прибытия россиян в Гаагу, находился в Москве на Комсомольском проспекте около Хамовнических казарм - комплекса зданий Минобороны. Эти здания используют в том числе хакеры ГРУ РФ.

Минобороны Нидерландов

Спецслужбы Нидерландов также нашли квитанцию на поездку в такси от Несвижского переулка в Москве, который находится рядом с казармами на Комсомольском проспекте, в аэропорт Шереметьево.

Минобороны Нидерландов

Власти Нидерландов сообщили, что при задержании Моренец попытался разбить свой телефон. После задержания россиян в том же месяце выслали из страны.

Медуза сообщила, что ее корреспонденту удалось дозвониться по телефону, указанному на квитанции Моренца. Взявший трубку человек назвался частным предпринимателем Бениамином Шагиняном и подтвердил, что квитанция настоящая и такая поездка была, но водитель не помнит ее обстоятельств, потому что это было довольно давно.

Он добавил, что иногда клиенты просят вписать не тот адрес, с которого начиналась поездка, но "компетентные органы" могут поверить ее маршрут по данным ГЛОНАССа.

Журналист Петр Сауэр сообщил на своей странице в Twitter, что один из сотрудников ГРУ, названных Минобороны Нидерландов, Евгений Серебряков играет с ним в футбол в одной российской любительской лиге в клубе Свободный агент.

Well this just got weird



One the accused GRU agents Evgeny Mikhailovich Serebryakov seems to play in the same Russian amateur soccer league as I do! Currently listed as a "free agent." Good thing my team is currently not looking for defenders and/or GRU agents pic.twitter.com/M3sUcKUubb