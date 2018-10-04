Новый скандал с российскими шпионами. Нидерланды и США в один день обвинили ГРУ в кибератаках

4 октября Нидерланды сообщили, что в апреле 2018 года предотвратили хакерскую атаку ГРУ России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге, и выслали из страны четверых сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. В этот же день Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.

НВ рассказывает все, что известно о новом скандале с российскими шпионами.

Что рассказали в Нидерландах

Спецслужбы Нидерландов обнаружили, что сотрудники ГРУ пытались взломать Wi-Fi штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе с помощью кибератаки на полицию и прокуратуру в Малайзии.

"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в материалах этого расследования и приняли соответствующие меры", - отметила она.

Власти Нидерландов назвали имена россиян, подозреваемых в организации хакерской атаки на штаб-квартиру ОЗХО и показали их фото:

Алексей Сергеевич Моренец

Евгений Михайлович Серебряков

Олег Михайлович Сотников

Алексей Валерьевич Минин

По информации нидерландских спецслужб, хакерами являются Моренец и Серебряков, а Сотников и Минин - сопровождавшие их офицеры ГРУ. В кибератаке на полицию и прокуратуру Малайзии, которая состоялась в декабре 2017 года, применялся компьютер Серебрякова.

В Гаагу все четверо подозреваемых прибыли 10 апреля, их встретил сотрудник российского консульства.

Фото: Минобороны Нидерландов

11 апреля сотрудники ГРУ приехали к штаб-квартире ОЗХО, о чем свидетельствуют фотографии с фотоаппарата, который нашли в автомобиле, арендованном Алексеем Мининым. В багажнике автомобиля Минина нашли около 10 мобильных телефонов, 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов США, а также оборудование для кибератаки. Сама попытка кибератаки и задержание россиян произошли 13 апреля.

Фото: Минобороны Нидерландов

Фото: Минобороны Нидерландов

Во время пресс-конференции власти Нидерландов продемонстрировали также схему готовившейся атаки.

Минобороны Нидерландов

Расследование выяснило, что один из найденных в автомобиле телефонов всего за день до прибытия россиян в Гаагу, находился в Москве на Комсомольском проспекте около Хамовнических казарм - комплекса зданий Минобороны. Эти здания используют в том числе хакеры ГРУ РФ.

Минобороны Нидерландов

Спецслужбы Нидерландов также нашли квитанцию на поездку в такси от Несвижского переулка в Москве, который находится рядом с казармами на Комсомольском проспекте, в аэропорт Шереметьево.

Минобороны Нидерландов

Власти Нидерландов сообщили, что при задержании Моренец попытался разбить свой телефон. После задержания россиян в том же месяце выслали из страны.

Что уже удалось выяснить журналистам о подозреваемых

Медуза сообщила, что ее корреспонденту удалось дозвониться по телефону, указанному на квитанции Моренца. Взявший трубку человек назвался частным предпринимателем Бениамином Шагиняном и подтвердил, что квитанция настоящая и такая поездка была, но водитель не помнит ее обстоятельств, потому что это было довольно давно.

Он добавил, что иногда клиенты просят вписать не тот адрес, с которого начиналась поездка, но "компетентные органы" могут поверить ее маршрут по данным ГЛОНАССа.

Журналист Петр Сауэр сообщил на своей странице в Twitter, что один из сотрудников ГРУ, названных Минобороны Нидерландов, Евгений Серебряков играет с ним в футбол в одной российской любительской лиге в клубе Свободный агент.

Well this just got weird



One the accused GRU agents Evgeny Mikhailovich Serebryakov seems to play in the same Russian amateur soccer league as I do! Currently listed as a "free agent." Good thing my team is currently not looking for defenders and/or GRU agents pic.twitter.com/M3sUcKUubb — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) 4 октября 2018 г.

Медуза также отмечает, что, по данным из неверифицированной базы, Минин Алексей Валерьевич, чья дата рождения совпадает с указанной в диппаспорте, прописан на улице Народного Ополчения по адресу Военно-дипломатической академии. Ранее СМИ писали, что в этой академии учился Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов, известный как подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным из этой же базы, Олег Сотников зарегистрирован на Хорошевском шоссе рядом со штаб-квартирой ГРУ в Москве. Причем Фонтанка узнала, что у еще нескольких человек, зарегистрированных по этому адресу, номера паспортов отличаются от номеров паспортов Руслана Боширова и Александра Петрова (второго подозреваемого в отравлении Скрипалей - ред.) всего на одну цифру.

Радио Свобода обращает внимание на то, что из фотографий дипломатических паспортов Моренца и Серебрякова, показанных журналистам на пресс-конференции в Гааге, видно, что выданы они были в один день, 17 апреля 2017 года. Кроме того, сообщается, что Серебряков работал в Центре специальных разработок Минобороны, занимающемся "организацией и проведением научно-исследовательской деятельности в области проблем безопасности информационных и коммуникационных систем". Его место работы указано рядом с его фамилией в списке авторов статей журнала Прикладная дискретная математика за февраль 2014 года. В Голландию он въехал под собственным именем.

Редактор проекта Муниципальный сканер Михаил Маглов также обратил внимание на то, что Алексей Моренец в 1999 году закончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, а его полный тезка с таким же годом рождения жил в ЗАТО (закрытом административном территориальном образовании) Островной в Мурманской области. Трое выпускников Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского сообщили изданию Проект, что узнают Моренца на опубликованной властями Нидерландов фотографии.

Что рассказали в США

Через несколько часов после пресс-конференции в Нидерландах состоялась пресс-конференция Минюста США. На ней сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ: Алексею Сергеевичу Моренцу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Ивану Сергеевичу Ермакову, Артему Андреевичу Малышеву, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Олегу Михайловичу Сотникову и Алексею Валерьевичу Минину. ФБР объявило их в розыск. В сообщении указано, что они считаются вооруженными и очень опасными.

Плакат о розыске, представленный на пресс-конференции Минюста США

Как видно из опубликованных имен и фото, четверо из них - те же самые сотрудники ГРУ РФ, которых Нидерланды выслали в апреле.

Еще трое - Бадин, Малышев и Ермаков - были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.

Как пишет Радио Свобода, Моренец во время описываемых американскими чиновниками событий служил офицером российской военной разведки в подразделении 26151. В июле-сентябре 2016 года его целью были американское и международное антидопинговые агентства, а также спортивные федерации в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Лозанне (Швейцария). Он взламывал Wi-Fi сети, используемые сотрудниками антидопинговых ведомств с доступом к сетям USADA (Американское антидопинговое агентство), WADA (Международное антидопинговое агентство) и CCES (Канадский центр за этику в спорте). По данным Минюста США после атаки на ОЗХО, во время которой его задержали, Моренец намеревался атаковать швейцарскую химическую лабораторию Spiez.

Серебряков выезжал для проведения хакерских операций в Рио-де-Жанейро и Лозанну против USADA, WADA и CCES. В апреле он тоже должен был участвовать в атаке на химическую лабораторию Spiez.

Ермаков был офицером военной разведки в части 26165. Он занимался техническим и дистанционным сбором информации об организациях, против которых планировались атаки, их сотрудниках и компьютерных сетях, отправлял фишинговые письма, используя подставные данные и прокси-серверы, чтобы скрыть свою личность и связь с ГРУ, а также оказывал удаленную поддержку в операциях Моренца и Серебрякова. С ноября 2014-го по меньшей мере по август 2016-го Ермаков и его соучастники атаковали энергетическую компанию Westinghouse Electric Corporation в Пенсильвании, WADA и USADA.

Пресс-конференция Министерства юстиции США / Фото: EPA

Малышев служил старшим лейтенантом в подразделении 26165. Он мониторил работу хакерской программы X-Agent (a/k/a “Chopstick”), внедренной в сети организаций, подвергшихся кибератакам, использовал подставные личности, чтобы проводить сбор онлайн-информации, отправлял фишинговые письма. С июля и по меньше мере до августа 2016 года Малышев участвовал в хакерской активности против WADA.

Бадин осуществлял надзор над деятельностью сотрудников, когда они совершали компьютерные вторжения и похищали персональные, медицинские и прочие данные, оказывал помощь, в частности, при взломе CCES в сентябре-октябре 2016 года.

Сотников и Минин были офицерами российской военной разведки и оказывали поддержку Моренцу и Серебрякову во время попытки кибератаки на ОЗХО в Гааге и планировавшейся атаки на Spiez.

В Минюсте США заявили, что подозреваемые нанесли вред антидопинговым агентствам, а также 250 спортсменам, чья личная информация попала в открытый доступ. Их также обвиняют в промышленном шпионаже, причинившем американским компаниям ущерб в миллиарды долларов, и использовании криптовалют для финансирования злоупотреблений.

Реакция на обвинение российских шпионов

Власти Нидерландов сообщили, что их МИД вызвал российского посла для объяснений шпионской деятельности его сограждан на территории королевства.

Британский посол в Нидерландах Питер Уилсон анонсировал введение против Москвы новых санкций из-за ее "враждебной деятельности". Он подчеркнул, что попытка кибератаки против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) демонстрирует полное пренебрежение России к важной миссии по расследованию атак с применением запрещенного химического оружия по всему миру. Уилсон заверил, что Великобритания и Нидерланды намерены вместе противодействовать ГРУ. "Мы прольем свет на их деятельность. Мы разоблачим их методы, и мы поделимся этим с нашими союзниками", - заявил посол.

Россия должна нести ответственность, и вовлеченные в ситуацию страны могут принять широкий спектр ответных мер

В НАТО выразили солидарность с Нидерландами. "Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании", - говорится в заявлении Альянса.

А министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытка кибератаки России на инфраструктуру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрирует пренебрежение РФ международными нормами и правами.

"Россия должна нести ответственность, и вовлеченные в ситуацию страны могут принять широкий спектр ответных мер", - заявил глава Пентагона.

В МИД Канады подчеркнули, что хакерские атаки россиян являются частью широкомасштабных действий правительства РФ, которые "выходят за рамки приемлемого поведения, демонстрируют неуважение к нормам международного права и подрывают основанный на правилах международный порядок".

В ведомстве отметили, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого находится в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка – ГРУ.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила на своей странице в Facebook, что "Россия ведет себя как банальный вор".

"Такая откровенная преступность намерений РФ - взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной рабочей группы - для того чтобы исключить расследования преступлений, совершенных Россией - это откровенная дикость и нецивилизованность. Обнародованная сегодня информация должна окончательно открыть глаза всем, что России не место в Совбезе ООН", - добавила замглавы украинского МИДа.

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения не доказаны.

"Никаких доказательств опять нет и, судя по всему, никто их предъявлять не собирается. Все это до боли напоминает пропагандистские приемы холодной войны еще времен СССР. Абсолютно тупиковая и деструктивная линия", - сказал он.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в обвинениях надо разобраться.

"Мы должны разобраться в сути претензий, которые предъявляют нам Нидерланды, правительство этой страны. Мы пока имеем лишь самую общую первичную информацию на эту тему. Поэтому я воздержусь от комментариев по существу этих обвинений", - сказал он. Рябков добавил, что "увлечение" темой российского хакерства приобрело такой размах, "что само выдвижение таких обвинений заставляет усомниться в их обоснованности".

НВ