Новый Алеппо. Как Восточная Гута становится еще одним символом войны в Сирии

Несмотря на резолюцию ООН, войска Асада и его союзников продолжают обстреливать Восточную Гуту

С начала февраля 2018 года пригород Дамаска Восточная Гута оказался местом одних из самых кровопролитных боев за время войны в Сирии. Их уже сравнивают по интенсивности и кровопролитности с боями за Алеппо, в которых за четыре года погибли десятки тысяч мирных жителей.

НВ рассказывает, как этот контролируемый повстанцами район, в котором, по данным ООН, проживает почти 400 тысяч человек, становится новым символом войны в Сирии.

Авиаудар 6 февраля по жилым кварталам

11 февраля в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что в Сирии в результате боевых действий с 4 по 9 февраля погибли 277 мирных жителей, еще 812 человек получили ранения.

В оказавшейся под интенсивными обстрелами Восточной Гуте живет около 400 тысяч человек / Фото: EPA

230 из них погибли в результате авианалетов со стороны войск Асада и его союзников в контролируемых сирийской оппозицией Восточной Гуте и Идлибе.

Вчастности, 6 февраля были нанесены авиаудары по жилым кварталам Восточной Гуты, в результате чего погиб по меньшей мере 31 человек, в том числе 12 женщин и четверо детей, а также получили ранения более 100 человек, в том числе 37 детей.

11 февраля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости приостановить боевые действия в Сирии и призвал все стороны конлфикта к деэскалации ситуации.

Продолжение обстрелов Восточной Гуты и удар по госпиталю

19 февраля в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что силы режима Асада в очередной раз обстреляли подконтрольный повстанцам район Восточной Гуты возле Дамаска.

При этом в результате обстрелов и авиаударов погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе пятеро детей.

"Режим бомбит Восточную Гуту, чтобы проложить путь для наземного наступления", - заявил глава Сирийского центра Рами Абдель Рахман.

В свою очередь, сирийские государственные СМИ сообщили, что повстанческие группировки из Восточной Гуты обстреляли из минометов подконтрольные правительству районы Дамаска. В результате погиб один ребенок и еще восемь человек получили ранения.

Вскоре стало известно, что количество погибших за сутки возросло до 71 человека, а ранены 325 человек.

Представитель группы повстанцев Файлак аль-Рахман заявил, что в течение дня по Восточной Гуте была нанесена серия мощных бомбовых ударов.

20 февраля в пригороде Дамаска Арбине, который находится под контролем повстанцев, дважды обстреляли госпиталь, в результате чего подвергающийся частым кровопролитным обстрелам район оказался без необходимой медицинской помощи.

"Сегодня по больнице Арбина было нанесено два удара, она не работает", - заявил представитель Сирийско-американского медицинского общества.

По информации наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, больницу разбомбила российская авиация.

В тот же день стало известно о новом авианалете на Восточную Гуту. На тот момент в результате авиаударов погибло около 100 человек и около 300 были ранены.

Через несколько часов расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что количество погибших резко возросло - за трое суток обстрелов в Новой Гуте погибли не менее 194 человек, в том числе не меньше 54 детей.

А еще через несколько часов стало известно, что количество погибших еще больше - 250 человек.

21 февраля силы Асада продолжили обстреливать Восточную Гуту. В результате новых ударов погибло не менее 24 человек и еще 200 получили ранения.

Сообщалось, что силы Асада с помощью вертолетов сбрасывают на Восточную Гуту бочковые бомбы (неуправляемая бомба кустарного производства, изготавливается из большого металлического контейнера, который заполняют взрывчатыми веществами, возможно, поражающими элементами, нефтью или химикатами - ред.).

По некоторым данным, в атаках принимает участие также и российская авиация.

Реакция ООН и США на ситуацию в Восточной Гуте

21 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией насилия в Восточной Гуте.

Антониу Гутерриш заявил, что положение мирных жителей в Восточной Гуте катастрофическое / Фото: EPA

Он заявил, что положение мирных жителей в этом районе катастрофическое.

Сотрудники ООН обвинили в кровопролитии не только армию президента Сирии Башара Асада, но и российскую авиацию.

Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население. Генсек ООН призвал к прекращению огня в Восточной Гуте, чтобы доставить гуманитарную помощь.

20 февраля представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США серьезно обеспокоены ситуацией в Восточной Гуте и призывают Россию прекратить поддержку режима Башара Асада.

"Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте", - подчеркнула представитель Госдепа.

Нойерт отметила, что "тактика режима Асада по осаде и морению голодом создает гуманитарную катастрофу".

"Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще есть небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к гибели более 100 гражданских лиц в течение 48 часов", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон поддерживает требование ООН относительно длительного прекращения огня, чтобы дать доступ гуманитарной помощи, а также проведения срочной медицинской эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

"Прекращение огня должно начаться уже сейчас, и всем, кто нуждается в немедленной помощи, нужно дать немедленную возможность эвакуироваться", - заявила Нойерт.

По словам представителя Госдепа, число людей, нуждающихся в немедленной эвакуации и медицинской помощи, стремительно растет.

25 февраля Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

Совет из 15 членов проголосовал за разрешение на оказание помощи и медицинскую эвакуацию в районах конфликтов. Голосование переносили несколько раз из-за того, что члены Совета Безопасности не могли прийти к единому решению. Россия, союзник правительства Сирии, хотела внести изменения. Западные дипломаты, в свою очередь, обвиняли Россию в затягивании времени.

Более 500 жертв и химическое оружие

24 февраля стало известно, что авианалеты в Новой Гуте продолжаются. За семь дней в регионе погибли 505 человек, в том числе 123 ребенка.

Пострадавший в результате обстрела в Восточной Гуте ребенок, 22 февраля 2018 года / Фото: EPA

По словам правозащитников, количество пострадавших возросло до 2330 человек. Причем десятки человек числятся пропавшими без вести под обломками зданий, так что число жертв еще не окончательно.

Несмотря на резолюцию Совбеза ООН, 25 февраля силы Асада продолжили обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты. По данным наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, утром этого дня они нанесли два авиаудара по окрестностям Думы в Восточной Гуте.

В иранском командовании, которое выступает на стороне правительства Сирии, заявили, что Иран и Сирия продолжат очищать пригороды Дамаска от "террористов", но будут придерживаться резолюции СБ ООН в других районах.

"Мы будем соблюдать резолюцию о прекращении огня, в том числе и Сирия. В некоторых районах пригорода Дамаска, которые удерживаются террористами, и на которые не распространяется режим прекращения огня, будет продолжаться зачистка (операции)", - заявил начальник генштаба вооруженных сил Ирана дивизионный генерал Мухаммад Бакери.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 26 февраля обвинил в ситуации в Восточной Гуте "террористов", которые "держат местных жителей в заложниках".

"Вы знаете, что террористы, которые находятся в Восточной Гуте, не складывают оружие, они держат местное население в заложниках. Это же является причиной весьма напряженной ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Путин ситуацию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

25 февраля, Сирийско-американское медицинское общество заявило об использовании химического оружия в Восточной Гуте. Его сотрудники, работающие в этом регионе, рассказали, что в одну из больниц города попало от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - вероятно, хлором.

Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. По данным организации, один ребенок умер.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако пока подтвердить химическую атаку там не могут. В то же время, они подтвердили информацию о гибели ребенка.

НВ