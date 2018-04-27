Новый госсекретарь Помпео отправился в первое зарубежное турне сразу после назначения

Новый госсекретарь США Майк Помпео отправился в свое первое зарубежное турне сразу после утверждения его кандидатуры американским Сенатом.

Как сообщает Голос Америки, Помпео посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. Поездка продлится с 26 по 30 апреля.

26-27 апреля госсекретарь США проведет в Брюсселе, где он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО. В ходе совещания будут обсуждаться вопросы подготовки к саммиту НАТО, который состоится в июле.

Затем госсекретарь Помпео посетит Ближний Восток, где встретится с руководством Саудовской Аравии, Израиля и Иордании для обсуждения региональных проблем и двусторонних отношений.

Напомним, Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря.