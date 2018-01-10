Новый глава МИД Польши в первом разговоре с Климкиным вспомнил историю и заверил в неизменности курса

Бывший и действующий Минстр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и Яцек Чапутович (слева). Последний в одном из первых разговоров поговорил с Климкиным

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович по телефону выразил надежду своему украинскому коллеге Павлу Климкину, что исторические разночтения между странами решатся как можно быстрее.

Также в первые дни на посту Чапутович поговорил с главой МИД Венгрии Петером Сиярто (по просьбе венгерской стороны).

Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.

В разговоре с Климкиным руководитель внешнеполитического ведомства Польши подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины. Чапутович подчеркнул, что Варшава будет продолжать поддерживать европейские устремления Украины.

Напомним, 9 января, в правительстве Польши состоялась ротация ряда министров, в результате которой главой МИД вместо Витольда Ващиковского был назначен Яцек Чапутович.

По оценкам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, вновь назначенные польские министры - не новые люди в правительстве.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже договорился о встрече со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.