Новый глава МИД Польши в первом разговоре с Климкиным вспомнил историю и заверил в неизменности курса

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович по телефону выразил надежду своему украинскому коллеге Павлу Климкину, что исторические разночтения между странами решатся как можно быстрее.
Также в первые дни на посту Чапутович поговорил с главой МИД Венгрии Петером Сиярто (по просьбе венгерской стороны).
Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.
В разговоре с Климкиным руководитель внешнеполитического ведомства Польши подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины. Чапутович подчеркнул, что Варшава будет продолжать поддерживать европейские устремления Украины.
Напомним, 9 января, в правительстве Польши состоялась ротация ряда министров, в результате которой главой МИД вместо Витольда Ващиковского был назначен Яцек Чапутович.
По оценкам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, вновь назначенные польские министры - не новые люди в правительстве.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже договорился о встрече со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
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