В Польше сообщили, когда отправят Украине следующие 10 танков Leopard

27 февраля, 15:05
Поделиться:
Польша передаст Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Польша передаст Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Польша планирует передать Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает PAP.

По его словам, передача следующей партии танков состоится сразу после завершения на них учений ВСУ. Часть этих Leopard используется для обучения украинских военных.

Видео дня

«Это перспектива нескольких недель», — отметил Дворчик.

Он добавил, что скоро Польша передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72.

Поставки этих танков являются вопросом недель, «если не раньше», сказал Дворчик.

24 февраля в Украину доставили первые четыре танка Leopard от Польши.

По информации агентства Bloomberg, только Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.

Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Польша Танки Украина Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X