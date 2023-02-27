В Польше сообщили, когда отправят Украине следующие 10 танков Leopard 27 февраля, 15:05 Польша передаст Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Польша планирует передать Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель.



Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает PAP.

По его словам, передача следующей партии танков состоится сразу после завершения на них учений ВСУ. Часть этих Leopard используется для обучения украинских военных.

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«Это перспектива нескольких недель», — отметил Дворчик.

Он добавил, что скоро Польша передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72.

Поставки этих танков являются вопросом недель, «если не раньше», сказал Дворчик.

24 февраля в Украину доставили первые четыре танка Leopard от Польши.

По информации агентства Bloomberg, только Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.

Инфографика: NV