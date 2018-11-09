Новые санкции США признают контроль России над оккупированной территорией Донбасса - Волкер

Новые антироссийские санкции США признают, что Россия полностью контролирует оккупированные территории Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Радио Свобода.

"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над происходящим на оккупированных ею территориях, это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс", - сказал он.

Волкер добавил, что санкции подчеркивают непоколебимое партнерство между США и Украиной и ЕС, а также непринятие оккупации и аннексии Крыма и части Донбасса.

Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".