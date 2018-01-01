Новые санкции против РФ: Литва пополнила свой "черный список" ещё 20-ю российскими гражданами, связанными с агрессией в Керченском проливе Сегодня, 16:39 2 Цей матеріал також доступний українською Литва вводит санкции против РФ за захват украинских судов в Керченском проливе

Департамент миграции литовского МИД расширил "черный список" российских граждан, которым запрещен въезд в Литву.

Об этом сообщает BNS.

Ни Министерство, ни Департамент миграции не опубликовал содержание списка, но BNS, ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве, рассказал, что в "черный список" включено 20 человек.

Согласно докладу МИД Литвы, министерство официально обратилось в Департамент миграции о включении в национальный список "нежелательных" лиц, которые "непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей", а также представителей российского военного руководства.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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