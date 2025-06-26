«Наложим вето». Фицо требует отложить голосование по санкциям против РФ, потому что не хочет платить за газ больше «из-за Украины»

Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето во время голосования за пакет антироссийских санкций (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словакия обратится в Совет Европейского Союза с призывом отложить голосование за 18-й пакет санкций против страны-агрессора России .

Об этом в четверг, 26 июня, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет Dennik N.

«Если они не отложат это, мы наложим вето… Мы не будем голосовать за пакет завтра», — сказал Фицо.

Словацкий премьер-министр видит проблему в отказе от российского газа, что, по его мнению, повредит промышленности его страны.

«Я отказываюсь платить больше за газ из-за Украины», — заявил Фицо, добавив, что обязанность правительства Словацкой Республики заявить, что это является вредным.

В то же время Роберт Фицо сообщил, что поддержит выводы саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 26−27 июня.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

«Мы сделали это, потому что Европейский Союз хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше», — заявил Сийярто.

Позже в представительстве Словакии при ЕС в комментарии Суспільному опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.

24 июня министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что готов поддержать 18-й пакет санкций против России, если «пакет не будет иметь негативного влияния на экономику» страны. Он также отметил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.