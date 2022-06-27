Страны G7 намерены ввести новые санкции против режима Путина. В Белом доме уточнили, чего они коснутся 27 июня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською В Белом доме подчеркнули, что эффективность санкций со временем будет только возрастать (Фото:Reuters/Pool)

Страны G7 намерены ввести новые санкции, чтобы усилить давление на Россию и диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в заявление Белого дома.

«Наши меры будут и впредь истощать критически важные компоненты путинского военно-промышленного комплекса, не давать золотовалютным резервам центрального банка поддерживать больную экономику и лишать Путина ресурсов, необходимых ему для ведения войны», — говорится в заявлении.

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В Белом доме подчеркнули, что эффективность санкций со временем будет только возрастать и еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

Отмечается, что лидеры G7 согласуют и расширят адресные санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к поддерживающим российскую военно-промышленную базу и технологический сектор.

США намерены «агрессивно атаковать» российские цепочки поставок продукции оборонного назначения. Вашингтон будет ограничивать способность России заменить военную технику, которую она уже потерял во время войны с Украиной.

Кроме того, США наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или подавление инакомыслия в России.

США также намерены повысить пошлины более чем на 570 групп товаров из России стоимостью около 2,3 миллиарда долларов.

Также заявляется, что лидеры G7 «полны решимости ограничить доходы России, в том числе от золота», а Минфин США выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в страну, что предотвратит участие России в формальном рынке золота.

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